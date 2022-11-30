Telegram на вимогу суду розкрив особисті дані користувачів

Їх звинувачують у розповсюдженні піратських відео.

Telegram на вимогу суду розкрив особисті дані користувачів
Telegram розкрив особисті дані користувачів за рішенням суду
© en.wikipedia.org

Месенджер Telegram на вимогу суду в Індії розкрив імена, номери телефонів та IP-адреси адміністраторів каналів, які звинувачують у порушенні авторських прав, повідомляє Techcrunch. Видання наголошує, що ця подія є яскравою ілюстрацією того, які дані месенджер збирає та зберігає.

Суд ухвалив таке рішення після того, як вчителька подала позов, звинувативши адміністраторів каналів у незаконному розповсюдженні її навчальних відео. Ніту Сінгх стверджує, що її відео розповсюджуються в Telegram-каналах без її дозволу та за зниженими цінами.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."
Ірландія оштрафували Meta (Facebook) на 265 мільйонів євро за витік персональних данихІрландія оштрафували Meta (Facebook) на 265 мільйонів євро за витік персональних даних
Хакери виставили у вільний доступ дані мільйонів користувачів TwitterХакери виставили у вільний доступ дані мільйонів користувачів Twitter
Twitter відмовляється від політики боротьби з дезінформацією про COVID-19Twitter відмовляється від політики боротьби з дезінформацією про COVID-19
Разом легше: як бути з інтернетом під час блекаутуРазом легше: як бути з інтернетом під час блекауту
Блок рекламы


Похожие новости
Хакери виставили у вільний доступ дані мільйонів користувачів TwitterХакери виставили у вільний доступ дані мільйонів користувачів Twitter
Число користувачів Twitter зросло після покупки соцмережі Маском – ЗМІЧисло користувачів Twitter зросло після покупки соцмережі Маском – ЗМІ
Київстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернету: кому вигідно підключитисяКиївстар запустив новий тариф для користувачів домашнього інтернету: кому вигідно підключитися
Аналітики розповіли, як окупанти перетворили Telegram-канали на інструмент агітації за псевдореферендумиАналітики розповіли, як окупанти перетворили Telegram-канали на інструмент агітації за псевдореферендуми
У користувачів Facebook масово зникли підписникиУ користувачів Facebook масово зникли підписники
Хакери отримали доступ до даних десятків тисяч користувачів онлайн-банку RevolutХакери отримали доступ до даних десятків тисяч користувачів онлайн-банку Revolut
МЗУ розробляють систему e-Stock, де будуть зібрані дані про наявність препаратів у лікарняхМЗУ розробляють систему e-Stock, де будуть зібрані дані про наявність препаратів у лікарнях
Група сенаторів звернулась до Facebook, Twitter та Telegram через засилля російської пропаганди
СБУ затримала в Києві хакера, що “зливав” спецслужбам РФ дані з е-систем українських банківСБУ затримала в Києві хакера, що “зливав” спецслужбам РФ дані з е-систем українських банків
Мариупольские чаты, группы, Telegram-каналы о поиске родных или повреждения администрируют агенты ФСБ, - АндрющенкоМариупольские чаты, группы, Telegram-каналы о поиске родных или повреждения администрируют агенты ФСБ, - Андрющенко
Последние новости
Подгружаем последние новости