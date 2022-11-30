2022-11-30
Telegram на вимогу суду розкрив особисті дані користувачів
Їх звинувачують у розповсюдженні піратських відео.
Telegram розкрив особисті дані користувачів за рішенням суду© en.wikipedia.org
Месенджер Telegram на вимогу суду в Індії розкрив імена, номери телефонів та IP-адреси адміністраторів каналів, які звинувачують у порушенні авторських прав, повідомляє
Суд ухвалив таке рішення після того, як вчителька подала позов, звинувативши адміністраторів каналів у незаконному розповсюдженні її навчальних відео. Ніту Сінгх стверджує, що її відео розповсюджуються в Telegram-каналах без її дозволу та за зниженими цінами.
Фаїна Вауліна, ZN.ua