Telegram на вимогу суду розкрив особисті дані користувачів

Месенджер Telegram на вимогу суду в Індії розкрив імена, номери телефонів та IP-адреси адміністраторів каналів, які звинувачують у порушенні авторських прав, повідомляє Techcrunch . Видання наголошує, що ця подія є яскравою ілюстрацією того, які дані месенджер збирає та зберігає.

Суд ухвалив таке рішення після того, як вчителька подала позов, звинувативши адміністраторів каналів у незаконному розповсюдженні її навчальних відео. Ніту Сінгх стверджує, що її відео розповсюджуються в Telegram-каналах без її дозволу та за зниженими цінами.