Проросійський блогер Лебедєв отримав підозру: створив Telegram-канал для збору даних про місця розташування ЗСУ

Лебедєв більш відомий під псевдонімом "Лохматий".

Служба безпеки України зібрала доказову базу стосовно підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва та повідомила йому про підозру. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

СБУ встановила, що блогер працює на ФСБ як позаштатний журналіст інформагентства "РИА Новости". Також Лебедєв формував інформаторську мережу в регіонах України.

З-поміж іншого, блогер створив Telegram-канал із загальною аудиторією 30 тис. підписників, серед яких підшукував інформаторів. У цьому каналі він збирав дані про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури України. Зокрема агент ФСБ залучив до негласної співпраці жителя Закарпатської області, аби той "зливав" блогеру локації військових частин.

У серпні 2022 року зрадник залучив до співпраці жителя Миколаєва, який передавав координати можливих місць розташування підрозділів ЗСУ, віи?ськовоі? техніки, оборонних укріплень, цивільних об’єктів на території Миколаєва з метою їх ураження. Він же і передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій окупанти вдарили ракетами С-300 восени 2022 року. Внаслідок обстрілу загинули сім мирних жителів.

Лебедєв готував замовні сюжети з окупованих областей України, де дискредитував вище військово-політичне керівництво нашої держави та підтримував агресію Кремля. СБУ повідомила блогеру про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Оскільки Лебедєв переховується від правосуддя у тимчасово окупованій частині Донецької області, правоохоронці докладають зусиль для притягнення його до відповідальності.

Нагадуємо, правоохоронці повідомили про підозру 36-річному тіктокеру з Києва за фактом виправдовування збройної агресії РФ.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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