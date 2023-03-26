Microsoft погрожує конкурентам Bing закрити доступ до даних, на основі яких ті створюють інструменти з ШІ – Bloomberg

Корпорація Microsoft пригрозила закрити доступ до даних інтернет-пошуку, які вона ліцензує, конкуруючим пошуковим системам, якщо ті не припинять використовувати їх як основу для розробки власних чатів зі штучним інтелектом, повідомляє Bloomberg .

Виробник програмного забезпечення ліцензує дані свого пошукового індексу Bing іншим пошуковим системам, зокрема Yahoo і DuckDuckGo. У лютому Microsoft інтегрувала в Bing технологію зі штучним інтелектом ChatGPT. Конкуренти швидко почали впроваджувати власні чат-боти зі штучним інтелектом: Google випустив інструмент Bard; DuckDuckGo представив функцію DuckAssist; You та Neeva - YouChat та NeevaAI.