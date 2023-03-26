Microsoft погрожує конкурентам Bing закрити доступ до даних, на основі яких ті створюють інструменти з ШІ – Bloomberg
Microsoft і Google - єдині компанії, що індексують весь інтернет, а обмеження Google на використання його індексу призвели до того, що майже всі інші пошукові системи почали використовувати Bing від Microsoft, інформує
Корпорація Microsoft пригрозила закрити доступ до даних інтернет-пошуку, які вона ліцензує, конкуруючим пошуковим системам, якщо ті не припинять використовувати їх як основу для розробки власних чатів зі штучним інтелектом, повідомляє
Виробник програмного забезпечення ліцензує дані свого пошукового індексу Bing іншим пошуковим системам, зокрема Yahoo і DuckDuckGo. У лютому Microsoft інтегрувала в Bing технологію зі штучним інтелектом ChatGPT. Конкуренти швидко почали впроваджувати власні чат-боти зі штучним інтелектом: Google випустив інструмент Bard; DuckDuckGo представив функцію DuckAssist; You та Neeva - YouChat та NeevaAI.