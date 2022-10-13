Аналітики розповіли, як окупанти перетворили Telegram-канали на інструмент агітації за псевдореферендуми

У російських псевдореферендумах у чотирьох областях України головну роль отримали пропагандисти. У матеріалі «Як Росія намагалася легітимізувати псевдореферендуми через Telegram» ОПОРА розібралася, як Telegram став інструментом для виправдання росіянами анексії українських територій. Зокрема, аналітики розповіли як загарбники агітували за проведення псевдореферендумів, використовуючи соцмережі.

Під час регулярного моніторингу соціальних мереж ОПОРА виявила 127 проросійських Telegram-каналів, створених після 20 лютого 2022 року, що позиціюють себе як місцеві канали територій, тимчасово окупованих Росією або тих, які вона мала амбіції окупувати (наприклад, Сумы UA , Одесса Za РоSSию! чи ИрпеньUA ). Більшість цих каналів, що залишаються активними досі, позиціюють себе як новинні канали для ТОТ чи канали так званих органів влади або правоохоронних органів (наприклад, Администрация города Мелитополя чи ВГА Скадовска ).

Загалом ці канали опублікували понад 1600 повідомлень про підготовку, проведення та агітацію за псевдореферендуми впродовж березня-вересня 2022 року. З-поміж виявлених аналітиками сторінок у пропагандистській діяльності взяли участь 118 каналів.

Зазначається, що найбільш ранні дописи зі згадками про псевдореферендуми датуються 3 березня, і в них пропагандисти лише натякають, що «подумають» над цією ідеєю.

З погляду контенту, переважна більшість публікацій — дописи з дослівним цитуванням спікерів російського режиму чи окупаційної «влади».

А для мавпування агітаційного процесу перед так званим волевиявленням загарбники використовували добре знайомі наративи. Зокрема, для легітимації псевдореферендумів окупанти використовували такі обґрунтування, як «успішний» приклад анексії Криму ( росіяни розповідали, як змінилося життя на півострові після анексії) та інформування про устрій медичної, адміністративної, освітньої та інших систем РФ, створюючи ілюзію «інформованого вибору» жителями тимчасово окупованих територій російської системи соціальних послуг.

Також загарбники використовували паралелі з референдумами щодо самовизначення інших народів — наприклад, шотландські наративи про вихід зі складу Об’єднаного Королівства, згадки про псевдореферендум за приєднання самопроголошеної «республіки» Південна Осетія до складу РФ .

Крім того, на пропагандистських каналах окупанти розповідали про імітований процес підготовки до псевдореферендумів. Загарбники наводили приклади й цитати, які буцімто підтверджують майже одностайне прагнення мешканців тимчасово окупованих територій приєднатися до РФ .

«Окремо варто звернути увагу на те, як росіяни адаптують дезінформаційний наратив звинувачення ЗСУ в обстрілах цивільного населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях. За версією пропагандистів, будь-які обстріли тимчасово окупованих територій — це акт залякування Україною своїх жителів, щоб відмовити їх від участі в так званих референдумах», - зазначають аналітики.