Не лише StarLink — у Пентагоні розповіли, що шукають інші варіанти для України

Наразі тривають переговори Міноборони як із Маском, так і з іншими компаніями, інформує ZN.ua.

Пентагон підтвердив, що веде переговори з Ілоном Маском, який погрожує припинити фінансування доступу України до його системи супутникового зв’язку Starlink. Водночас, США, Україна та союзники також «оцінюють можливості» з іншими компаніями зв’язку.

Раніше CNN повідомляло про те, що в Міноборони США здивовані скаргами SpaceX на збитки, адже за більшість терміналів для української армії компанія отримала гроші.

«Ми можемо підтвердити, що департамент отримав листа від SpaceX про фінансування Starlink, їх продукту супутникового зв’язку в Україні. Ми продовжуємо спілкуватися зі SpaceX щодо цієї та інших тем», — заявила журналістам у п’ятницю прес-секретар міністерства оборони Сабріна Сінгх.

Вона додала, що є й інші можливості супутникового зв'язку.

«Я не збираюся просто зараз розкривати про що та з ким ми розмовляємо, але ми знаємо, що є не лише SpaceX, є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати», — додала Сінгх.

За даними Міністерства цифрових технологій, в Україні наразі налічується 20 000 терміналів Starlink, у рівних частках наданих USAID, Польщею, Європейським Союзом та приватними компаніями.

В Мінцифри вже заявили, що незважаючи на заяви Ілона Маска SpaceX, наявні в нашій країні термінали продовжать працювати


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Український міністр та Ілон Маск обмінялись люб'язностями в соцмережіУкраїнський міністр та Ілон Маск обмінялись люб'язностями в соцмережі
CNN: Пентагон розлючений вимогами Маска платити за Starlink в Україні, тим більше що ціна завищенаCNN: Пентагон розлючений вимогами Маска платити за Starlink в Україні, тим більше що ціна завищена
Росія внесла Meta до переліку терористичних організаційРосія внесла Meta до переліку терористичних організацій
Не лише StarLink — у Пентагоні розповіли, що шукають інші варіанти для УкраїниНе лише StarLink — у Пентагоні розповіли, що шукають інші варіанти для України
FT: Перебої в роботі Starlink на фронті в Україні припинилисяFT: Перебої в роботі Starlink на фронті в Україні припинилися
Блок рекламы


Похожие новости
CNN: Пентагон розлючений вимогами Маска платити за Starlink в Україні, тим більше що ціна завищенаCNN: Пентагон розлючений вимогами Маска платити за Starlink в Україні, тим більше що ціна завищена
Ілон Маск відмовився оплачувати зв'язок Starlink в УкраїніІлон Маск відмовився оплачувати зв'язок Starlink в Україні
FT: Перебої в роботі Starlink на фронті в Україні припинилисяFT: Перебої в роботі Starlink на фронті в Україні припинилися
Аналітики розповіли, як окупанти перетворили Telegram-канали на інструмент агітації за псевдореферендумиАналітики розповіли, як окупанти перетворили Telegram-канали на інструмент агітації за псевдореферендуми
Пекін незадоволений розгортанням Starlink в Україні та не хоче його присутності у Китаї – МаскПекін незадоволений розгортанням Starlink в Україні та не хоче його присутності у Китаї – Маск
Журналіст FT стверджує, що на передовій Starlink дає збої – Ілон Маск відреагувавЖурналіст FT стверджує, що на передовій Starlink дає збої – Ілон Маск відреагував
IT-армія України зламала сайт ОДКБ та привітала Путіна з днем народженняIT-армія України зламала сайт ОДКБ та привітала Путіна з днем народження
За два тижні IT-армія України атакувала 4000 ресурсів окупантівЗа два тижні IT-армія України атакувала 4000 ресурсів окупантів
Starlink вимагатиме звільнення від санкцій проти Ірану для надання інтернет-послуг — Ілон МаскStarlink вимагатиме звільнення від санкцій проти Ірану для надання інтернет-послуг — Ілон Маск
ІТ-армія України зламала сайт групи Wagner GroupІТ-армія України зламала сайт групи Wagner Group
Последние новости
Подгружаем последние новости