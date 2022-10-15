Не лише StarLink — у Пентагоні розповіли, що шукають інші варіанти для України

Пентагон підтвердив, що веде переговори з Ілоном Маском, який погрожує припинити фінансування доступу України до його системи супутникового зв’язку Starlink. Водночас, США , Україна та союзники також «оцінюють можливості» з іншими компаніями зв’язку.

Раніше CNN повідомляло про те, що в Міноборони США здивовані скаргами SpaceX на збитки, адже за більшість терміналів для української армії компанія отримала гроші.

«Ми можемо підтвердити, що департамент отримав листа від SpaceX про фінансування Starlink, їх продукту супутникового зв’язку в Україні. Ми продовжуємо спілкуватися зі SpaceX щодо цієї та інших тем», — заявила журналістам у п’ятницю прес-секретар міністерства оборони Сабріна Сінгх.

Вона додала, що є й інші можливості супутникового зв'язку.

«Я не збираюся просто зараз розкривати про що та з ким ми розмовляємо, але ми знаємо, що є не лише SpaceX, є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати», — додала Сінгх.

За даними Міністерства цифрових технологій, в Україні наразі налічується 20 000 терміналів Starlink, у рівних частках наданих USAID, Польщею, Європейським Союзом та приватними компаніями.

В Мінцифри вже заявили, що незважаючи на заяви Ілона Маска SpaceX, наявні в нашій країні термінали продовжать працювати