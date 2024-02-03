Telegram удосконалив розділ "Збережене" і не лише

перегляд збережених повідомлень у режимі розподілу по чатах, групах та каналах, звідки ці повідомлення були надіслані;

надсилання аудіо- та відеоповідомлень у режимі «одноразового перегляду»: вони зникають одразу після того, як одержувач їх відтворив;