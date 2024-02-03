Telegram удосконалив розділ "Збережене" і не лише

Протягом січня у месенджері Telegram відбулася низка оновлень, повідомляється на сайті компанії.

Нові можливості в Telegram:

  • перегляд збережених повідомлень у режимі розподілу по чатах, групах та каналах, звідки ці повідомлення були надіслані;
  • розмітка збережених повідомлень тегами за допомогою емодзі;
  • покращений пошук за повідомленнями;
  • надсилання аудіо- та відеоповідомлень у режимі «одноразового перегляду»: вони зникають одразу після того, як одержувач їх відтворив;

  • можливість робити паузу під час запису аудіо- та відеоповідомлень;
  • відображення точного часу перегляду повідомлень;
  • можливість заборонити незнайомим номерам надсилати повідомлення;
  • налаштування швидкості відтворення відеоісторій;
  • для користувачів macOS з'явилася можливість змінити іконку месенджера (працює, якщо програма завантажена безпосередньо з сайту Telegram).

Анастасія Дейна, ZN.ua





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Telegram удосконалив розділ "Збережене" і не лишеTelegram удосконалив розділ "Збережене" і не лише
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