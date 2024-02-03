2024-02-03
Telegram удосконалив розділ "Збережене" і не лише
Протягом січня у месенджері Telegram відбулася низка оновлень,
Нові можливості в Telegram:
- перегляд збережених повідомлень у режимі розподілу по чатах, групах та каналах, звідки ці повідомлення були надіслані;
- розмітка збережених повідомлень тегами за допомогою емодзі;
- покращений пошук за повідомленнями;
- надсилання аудіо- та відеоповідомлень у режимі «одноразового перегляду»: вони зникають одразу після того, як одержувач їх відтворив;
- можливість робити паузу під час запису аудіо- та відеоповідомлень;
- відображення точного часу перегляду повідомлень;
- можливість заборонити незнайомим номерам надсилати повідомлення;
- налаштування швидкості відтворення відеоісторій;
- для користувачів macOS з'явилася можливість змінити іконку месенджера (працює, якщо програма завантажена безпосередньо з сайту Telegram).
Анастасія Дейна, ZN.ua