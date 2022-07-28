Група сенаторів звернулась до Facebook, Twitter та Telegram через засилля російської пропаганди

Сенатори обох партій просять власників соцмереж ретельніше боротися із російською пропагандою, інформує ZN.ua.

Двопартійна група з трьох американських сенаторів звернулася до Facebook, Twitter і Telegram із закликом посилити боротьбу з поширенням російської іспаномовної пропаганди про війну в Україні, пише The Guardian.

Сенатори Боб Менендес, Тім Кейн і Білл Кессіді закликали компанії ретельніше модерувати сторінки російських медіа, зокрема RT Espanol і Sputnik Mundo.

«Ми знаємо, що кампанії з дезінформації з боку іспаномовних російських державних ЗМІ безпосередньо завдають шкоди нашим національним інтересам», - йдеться в листах сенаторів.

Листи були відправлені генеральному директору Telegram Павлу Дурову, генеральному директору Twitter Парагу Агравалу і, генеральному директору Meta Марку Цукербергу.

У квітні сервіс мікроблогів Twitter заблокував обліковий запис російського пропагандистського каналу Russia Today. На той момент сервіс вже більше місяця був заблокований у Росії, що не заважало пропагандистам вести там свою сторінку.

У березні про блокування на території Європи RT і Sputnik заявила компанія Google, доступ до них обмежила Meta, яка володіє соцмережами Instagram та Facebook. Від трансляції 20 російських пропагандистських каналів відмовився і стрімінговий сервіс Netflix.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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