Група сенаторів звернулась до Facebook, Twitter та Telegram через засилля російської пропаганди
Сенатори обох партій просять власників соцмереж ретельніше боротися із російською пропагандою, інформує
Двопартійна група з трьох американських сенаторів звернулася до Facebook, Twitter і Telegram із закликом посилити боротьбу з поширенням російської іспаномовної пропаганди про війну в Україні, пише
Сенатори Боб Менендес, Тім Кейн і Білл Кессіді закликали компанії ретельніше модерувати сторінки російських медіа, зокрема RT Espanol і Sputnik Mundo.
«Ми знаємо, що кампанії з дезінформації з боку іспаномовних російських державних ЗМІ безпосередньо завдають шкоди нашим національним інтересам», - йдеться в листах сенаторів.
Листи були відправлені генеральному директору Telegram Павлу Дурову, генеральному директору Twitter Парагу Агравалу і, генеральному директору Meta Марку Цукербергу.
У квітні сервіс мікроблогів Twitter заблокував обліковий запис російського пропагандистського каналу Russia Today. На той момент сервіс вже більше місяця був заблокований у Росії, що не заважало пропагандистам вести там свою сторінку.
У березні про блокування на території Європи RT і Sputnik заявила компанія Google, доступ до них обмежила Meta, яка володіє соцмережами Instagram та Facebook. Від трансляції 20 російських пропагандистських каналів відмовився і стрімінговий сервіс Netflix.