"Вимагаю повернення": в Х запустили кумедний флешмоб через "неадекватний сервіс"

В українському сегменті Х виник кумедний флешмоб навколо вимоги до виробника щодо повернення коштів за товар через його нібито неналежну якість.

Суть скандалу в тому, що користувачка Х з ніком Хрумка Хлібиночка спробувала створити "суспільний розголос" навколо історії, що сукня, яку вона придбала за 9 тисяч гривень, втратила товарний вигляд після 7 вдягань і прання, інформує Апостроф .

Проте користувачі соцмережі не підтримали її, висловившись на підтримку виробника сукні.

Через певний час українці в Х почали генерувати жартівливі твіти на схожу тематику – про одяг, який чомусь втрачає первинний вигляд, їжу, через яку чомусь додається вага, та й життя в цілому.

Також користувачі почали жартувати над манерою розмови авторки твіта.