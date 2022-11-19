В Естонії також можливі збої в постачанні електроенергії через Росію

В цей самий час атак зазнали компанії та установи в Латвії, Польщі та України, інформує ZN.ua.

В Естонії також можливі збої в постачанні електроенергії через Росію
© unsplash/rangel

П'ять енергокомпаній Естонії атакували прокремлівські хакери, в країні прогнозують збій електропостачання. Про це повідомляє естонське видання ERR.ee.

Так, 19 листопада під приціл кіберзлочинців потрапили п'ять естонських компаній.

Наразі через масштабну кібератаку не працюють електронні канали концерну Eesti Energia, у тому числі мережевої компанії Elektrilevi. Можливі збої у постачанні електроенергії.

Були атаковані також Міністерство економіки, Банк Естонії та EAS - система екстренного оповіщення.

За даними департаменту державної інфосистеми (RIA) Естонії, атаки прокремлівських злочинців були націлені також на підприємства та відомства Латвії, Польщі та України.

"Атаку успішно відбито, проблема вирішується спільно з партнерами, роботу клієнтських каналів буде відновлено за першої можливості. Приносимо вибачення за можливі незручності", - запевнив керівник відділу комерційних та інформаційних технологій Eesti Energia Ільмар Кяер.

За словами керівника відділу CERT-EE по роботі з кіберінцидентами RIA Тину Таммера, хоча атакували сайти певних організацій, також може бути порушено надання деяких послуг.

"Поточні атаки великі, але не такі масштабні та об'ємні, як ті, що обрушилися на Естонію навесні та влітку цьогоріч. Незважаючи на це, наслідки атаки можуть бути дуже масштабними залежно від мети", - сказав Таммер.

Таммер зазначив, що ніколи не можна з абсолютною впевненістю сказати, хто стоїть за атаками, але наявна інформація дозволяє припустити, що це прокремлівські кіберзлочинці.

"Наскільки нам відомо, в цей самий час атак зазнали компанії та установи в Латвії, Польщі та України. Цей список може бути не остаточним", - зауважив Таммер.

За матеріалами: ERR /

Лія Ільченко, ZN.ua





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