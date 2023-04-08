В Естонії пройдуть найбільші у світі навчання з кібербезпеки

Організатори готували навчання протягом семи місяців і створили понад п’ять тисяч віртуальних систем.

З 18 по 21 квітня Центр НАТО зі співпраці у сфері кібербезпеки проведе в Естонії навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023. В найбільших у світі кібернавчаннях планують взяти участь близько трьох тисяч осіб, повідомляє ERR , інформує ZN.ua .

Учасники вирішуватимуть реальні завдання у сфері кібербезпеки: зокрема, протистояння атакам на електромережі, підвищення здатності мереж до захисту, а також прийняття тактичних та стратегічних рішень у критичній ситуації.

«Жодні інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і докладний досвід, як Locked Shields», - заявив директор Центру НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки Март Ноорма.

За його словами, 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати критично важливу інфраструктуру та ІТ-системи.

500 організаторів готували навчання протягом семи місяців, а також створили понад 5 500 відповідних віртуальних систем.

Команди учасників зможуть показати те, як вони вміють підтримувати роботу систем у реальних ситуаціях та за умов значного дефіциту часу.

Навчання проводяться з 2010 року. Цього року участь у них візьмуть групи представників держав-учасниць Центру НАТО зі співпраці у сфері кібербезпеки та ключових партнерів з 38 різних країн.

Центр співпраці у сфері кібербезпеки — це підрозділ НАТО зі штаб-квартирою в Таллінні. Він займається питаннями кібербезпеки країн Альянсу.