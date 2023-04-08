В Естонії пройдуть найбільші у світі навчання з кібербезпеки

Організатори готували навчання протягом семи місяців і створили понад п’ять тисяч віртуальних систем.

З 18 по 21 квітня Центр НАТО зі співпраці у сфері кібербезпеки проведе в Естонії навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023. В найбільших у світі кібернавчаннях планують взяти участь близько трьох тисяч осіб, повідомляє ERR, інформує ZN.ua.

Учасники вирішуватимуть реальні завдання у сфері кібербезпеки: зокрема, протистояння атакам на електромережі, підвищення здатності мереж до захисту, а також прийняття тактичних та стратегічних рішень у критичній ситуації.

«Жодні інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і докладний досвід, як Locked Shields», - заявив директор Центру НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки Март Ноорма.

За його словами, 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати критично важливу інфраструктуру та ІТ-системи.

500 організаторів готували навчання протягом семи місяців, а також створили понад 5 500 відповідних віртуальних систем.

Команди учасників зможуть показати те, як вони вміють підтримувати роботу систем у реальних ситуаціях та за умов значного дефіциту часу.

Навчання проводяться з 2010 року. Цього року участь у них візьмуть групи представників держав-учасниць Центру НАТО зі співпраці у сфері кібербезпеки та ключових партнерів з 38 різних країн.

Центр співпраці у сфері кібербезпеки — це підрозділ НАТО зі штаб-квартирою в Таллінні. Він займається питаннями кібербезпеки країн Альянсу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
«Податок на Google»: Держбюджет вже отримав 6,3 мільярда«Податок на Google»: Держбюджет вже отримав 6,3 мільярда
У Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон МаскУ Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон Маск
Заборона на TikTok: у Мінцифри прокоментували чуткиЗаборона на TikTok: у Мінцифри прокоментували чутки
За рік війни загальний дохід майданчика OLX впав на 15-20%За рік війни загальний дохід майданчика OLX впав на 15-20%
У Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС РосіїУ Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС Росії
Блок рекламы


Похожие новости
Україна увійшла до топ-3 країн за інтересом до метавсесвітівУкраїна увійшла до топ-3 країн за інтересом до метавсесвітів
USAID виділить додаткові $60 млн на зміцнення кібербезпеки УкраїниUSAID виділить додаткові $60 млн на зміцнення кібербезпеки України
В Естонії також можливі збої в постачанні електроенергії через РосіюВ Естонії також можливі збої в постачанні електроенергії через Росію
Держспецзв'язку та агентство з кібербезпеки США домовилися про співпрацюДержспецзв'язку та агентство з кібербезпеки США домовилися про співпрацю
Північна Корея стала найпліднішою країною-кіберзлочинцем у світі — The EconomistПівнічна Корея стала найпліднішою країною-кіберзлочинцем у світі — The Economist
Последние новости
Подгружаем последние новости