Україна увійшла до топ-3 країн за інтересом до метавсесвітів

Україна увійшла до топ-3 країн, які зацікавлені у метавсесвітах. За даними дослідження Gartner, до 2026 року 25% людей проводитимуть у метавсесвіті не менше години на день. Про це повідомляє CoinKickoff.

Фото: marketer.ua

Щоб з'ясувати, які країни найбільше зацікавлені у метавсесвіті та підтримують його, експерти проаналізували 1,6 млн твітів та 19 найпопулярніших метавсесвітів.

Вони також встановили обсяги пошукових запитів Google за ключовими словами, пов'язаними з метавсесвітом у 192 країнах, а також провели візуальне порівняння світів метавсесвіту, таких як Decentraland, з реальними місцями.

Інтерес до метавсесвітів

Згідно з дослідженням, в 56,8% повідомлень в'єтнамські користувачі позитивно відгукуються про віртуальні платформи. На Філіппінах цей показник становить 56,2%, а в Україні - 54,9%.

Хто не зацікавлений у метавсесвітах

Мешканці Ірландії найбільше критикують метавсесвіт (14,4% негативних твітів). На другому місці - Данія (13,2%), а на третьому — Нова Зеландія (12,8%).

Пошукові запити Google