Угода між Україною і Британією про цифрову торгівлю набула чинності

Угода про цифрову торгівлю між Україною, Британією набула чинності з неділі, 1 вересня. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Угода між Україною і Британією про цифрову торгівлю набула чинності

Україна стала другою країною після Сінгапуру, з якою Велика Британія підписала таку угоду.

Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко впевнена, що реалізація цієї угоди поглибить участь України у глобальних ланцюгах постачання, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.

Також ця угода, як зазначила Свириденко, збереже вільний доступ українських IT-компаній до цифрових ринків Британії та забезпечить підтримку економіки у час війни і в період повоєнної відбудови.

Зазначається, що завдяки впровадженню цього документа буде зменшено адміністративні витрати, посилено кібербезпеку та захист даних.

Як відомо, Угоду про цифрову торгівлю підписали 20 березня 2023 року в онлайн форматі.

Ключові положення Угоди охоплюють такі напрями:

  • Відкриті цифрові ринки: Відсутність мит на електронні передачі даних, підтримка малих і середніх підприємств, співпраця у сфері стандартів та інклюзивність цифрової економіки.
  • Цифрові торгові системи: Можливість використання електронного підпису, контрактів і рахунків для здійснення міжнародної торгівлі, співпраця над взаємним визнанням електронних довірчих послуг.
  • Заборона необґрунтованих обмежень на транскордонну передачу даних, захист персональних даних і покращення доступу до публічних даних.
  • Захист споживачів та бізнесу: Гарантії захисту прав у цифровому просторі, заборона шахрайських практик, захист криптографічних даних.
  • Фінансові послуги: Сприяння вільному обміну фінансовою інформацією та рівні умови для постачальників нових фінансових послуг.
  • Технічне співробітництво: Співпраця у сферах новітніх технологій, таких як штучний інтелект, квантові технології та кібербезпека.





Интересные новости
Угода між Україною і Британією про цифрову торгівлю набула чинностіУгода між Україною і Британією про цифрову торгівлю набула чинності
Блок рекламы


Похожие новости
Суд у Латвії вирішив, що лайк – це "письмова угода"Суд у Латвії вирішив, що лайк – це "письмова угода"
Україна та Японія підписали меморандум про цифрову співпрацю: що він передбачаєУкраїна та Японія підписали меморандум про цифрову співпрацю: що він передбачає
Ілон Маск: угода з Twitter може просунутися за наявності інформації про "боти"Ілон Маск: угода з Twitter може просунутися за наявності інформації про "боти"
Можливий суд: угода Маска з купівлі Twitter під загрозою зриву, мільярдеру доведеться компенсувати шкодуМожливий суд: угода Маска з купівлі Twitter під загрозою зриву, мільярдеру доведеться компенсувати шкоду
Facebook купил AR-стартап, который создаёт цифровую карту реального мира
Франция и США достигли компромисса в вопросе налога на «цифровую» деятельность
Google запускает цифровую аудиорекламу в DoubleClick
В Украине планируют запустить цифровую библиотеку
Норвегия переходит на цифровую радиотрансляцию
Google не советует оставлять карту сайта без изменений более полугода
Последние новости
Подгружаем последние новости