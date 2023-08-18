Суд у Латвії вирішив, що лайк – це "письмова угода"

Судді послалися на закон про значення слів та статтю у Кембриджському словнику.

Колегія у цивільних справах Ризького окружного суду ухвалила, що емодзі у вигляді піднятого вгору великого пальця (“лайк”) може бути інтерпретовано як письмову угоду, передає Delfi.lv .

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Судовий розгляд стосувався суперечки між працівником та роботодавцем щодо звільнення. Один із пунктів стосувався того, що роботодавець у робочому чаті в Slack вимагав у середу перебувати в офісі. Позивач (працівник) залишив під цим повідомленням лайк. Суд дійшов висновку, що це можна розглядати як письмову угоду.

Суд обґрунтував своє рішення статтею №1505 цивільного закону: "При виникненні сумнівів щодо значення слів слід брати до уваги їх зміст та ясно висловлений чи інакше виражений намір учасників". Крім того, суд посилається на Кембриджський словник, який визначає символ "лайк" як "щось схвалення".