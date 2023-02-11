2023-02-11
Регулятор у Латвії заблокував низку пропагандистських сайтів РФ
Сайти, які потрапили під обмеження, пов'язані із пропагандистськими росЗМІ, інформує
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Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) тимчасово заблокувала сайти, пов'язані з пропагандистськими ЗМІ, передає
Під обмеження доступу потрапили сайти, пов'язані з пропагандистськими ЗМІ Росії, такими як Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Німеччина, Russia Today France, Russia Today Spanish un Sputnik.
Зокрема, у Латвії закрили доступ до сайтів:
- deutsch.rt.com;
- fr.rt.com;
- rtde.xyz;
- rtde.site;
- rtde.live;
- rtde.team;
- rtde.website;
- sputniknews.gr;
- sputniknews.cn;
- sputniknews.kz;
- lt.sputniknews.ru;
- oz.sputniknews-uz.com;
- baltnews.ru;
- sputnik.az;
- sputnik.kg;
- sputnik-abkhazia.info;
- sputnik-georgia.com;
- sputnik-ossetia.com;
- sputnik-tj.com.
Крім того, регулятор обмежив доступ до дубльованих дзеркал відповідних сайтів.
Юлія Москаленко, ZN.ua