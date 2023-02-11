Регулятор у Латвії заблокував низку пропагандистських сайтів РФ

Сайти, які потрапили під обмеження, пов'язані із пропагандистськими росЗМІ, інформує ZN.ua.

Регулятор у Латвії заблокував низку пропагандистських сайтів РФ
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Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) тимчасово заблокувала сайти, пов'язані з пропагандистськими ЗМІ, передає Latvijas Vestnesis. Таке рішення ухвалили у зв'язку із санкціями ЄС, запровадженими проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну.

Під обмеження доступу потрапили сайти, пов'язані з пропагандистськими ЗМІ Росії, такими як Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Німеччина, Russia Today France, Russia Today Spanish un Sputnik.

Зокрема, у Латвії закрили доступ до сайтів:

  • deutsch.rt.com;
  • fr.rt.com;
  • rtde.xyz;
  • rtde.site;
  • rtde.live;
  • rtde.team;
  • rtde.website;
  • sputniknews.gr;
  • sputniknews.cn;
  • sputniknews.kz;
  • lt.sputniknews.ru;
  • oz.sputniknews-uz.com;
  • baltnews.ru;
  • sputnik.az;
  • sputnik.kg;
  • sputnik-abkhazia.info;
  • sputnik-georgia.com;
  • sputnik-ossetia.com;
  • sputnik-tj.com.

Крім того, регулятор обмежив доступ до дубльованих дзеркал відповідних сайтів.





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