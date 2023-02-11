Регулятор у Латвії заблокував низку пропагандистських сайтів РФ

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) тимчасово заблокувала сайти, пов'язані з пропагандистськими ЗМІ, передає Latvijas Vestnesis . Таке рішення ухвалили у зв'язку із санкціями ЄС, запровадженими проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну.

Під обмеження доступу потрапили сайти, пов'язані з пропагандистськими ЗМІ Росії, такими як Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Німеччина, Russia Today France, Russia Today Spanish un Sputnik.

Зокрема, у Латвії закрили доступ до сайтів:

deutsch.rt.com;

fr.rt.com;

rtde.xyz;

rtde.site;

rtde.live;

rtde.team;

rtde.website;

sputniknews.gr;

sputniknews.cn;

sputniknews.kz;

lt.sputniknews.ru;

oz.sputniknews-uz.com;

baltnews.ru;

sputnik.az;

sputnik.kg;

sputnik-abkhazia.info;

sputnik-georgia.com;

sputnik-ossetia.com;

sputnik-tj.com.

Крім того, регулятор обмежив доступ до дубльованих дзеркал відповідних сайтів.