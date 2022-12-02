Від онлайн-шопінгів до Центробанку: українці «поклали» понад 900 російських сайтів за місяць – Мінцифра

Спільнота українських хакерів, яких інакше називають ІТ-армією, продовжують атакувати онлайн-ресурси країни-агресорки Росії. Лише за листопад вони «поклали» 900 російських сайтів. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.

Зокрема ІТ-армія провела серію DDoS-атак на російські воєнторги та магазини дронів і радіотехніки, щоб ускладнити мобілізованим росіянам придбання собі спорядження.