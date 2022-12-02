Від онлайн-шопінгів до Центробанку: українці «поклали» понад 900 російських сайтів за місяць – Мінцифра

Також хакери розмістили на 60 російських онлайн-ресурсах привітання з Днем Гідності і Свободи, інформує ZN.ua.

Від онлайн-шопінгів до Центробанку: українці «поклали» понад 900 російських сайтів за місяць – Мінцифра
© unsplash/keepcoding_school

Спільнота українських хакерів, яких інакше називають ІТ-армією, продовжують атакувати онлайн-ресурси країни-агресорки Росії. Лише за листопад вони «поклали» 900 російських сайтів. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.

Зокрема ІТ-армія провела серію DDoS-атак на російські воєнторги та магазини дронів і радіотехніки, щоб ускладнити мобілізованим росіянам придбання собі спорядження.

Також, керуючись логікою «менше покупок – менше податків в економіку РФ», у День шопінгу вони створили штучний попит на товари, що призвело до помилок у покупців на платформі.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."
Ірландія оштрафували Meta (Facebook) на 265 мільйонів євро за витік персональних данихІрландія оштрафували Meta (Facebook) на 265 мільйонів євро за витік персональних даних
Хакери виставили у вільний доступ дані мільйонів користувачів TwitterХакери виставили у вільний доступ дані мільйонів користувачів Twitter
Від онлайн-шопінгів до Центробанку: українці «поклали» понад 900 російських сайтів за місяць – МінцифраВід онлайн-шопінгів до Центробанку: українці «поклали» понад 900 російських сайтів за місяць – Мінцифра
Разом легше: як бути з інтернетом під час блекаутуРазом легше: як бути з інтернетом під час блекауту
Блок рекламы


Похожие новости
Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."Starlink Ілона Маска підвищує тарифи для українців, скільки доведеться доплатити: "можете скасувати, якщо..."
США допомогли Україні захиститися від російських кібератакСША допомогли Україні захиститися від російських кібератак
Керівна верхівка Twitter після звільнення отримає понад 100 мільйонів доларівКерівна верхівка Twitter після звільнення отримає понад 100 мільйонів доларів
Просувала прокремлівські наративи: Meta заблокувала мережу російських ботівПросувала прокремлівські наративи: Meta заблокувала мережу російських ботів
Starlink майже вдвічі знизив вартість послуг для українцівStarlink майже вдвічі знизив вартість послуг для українців
В столиці працював підпільний серверний центр російських хакерівВ столиці працював підпільний серверний центр російських хакерів
Meta заблокувала понад 1000 облікових записів «тролів», які підтримували війну в УкраїніMeta заблокувала понад 1000 облікових записів «тролів», які підтримували війну в Україні
Twitter заблокував акаунти російських пропагандистів «РІА Новості» у Британії та ЄСTwitter заблокував акаунти російських пропагандистів «РІА Новості» у Британії та ЄС
В Instagram для українців з'являться нові функції, які були недоступні: що таке Reels та MusicВ Instagram для українців з'являться нові функції, які були недоступні: що таке Reels та Music
Російські хакери атакують українців «листами від академії СБУ»Російські хакери атакують українців «листами від академії СБУ»
Последние новости
Подгружаем последние новости