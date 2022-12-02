2022-12-02
Від онлайн-шопінгів до Центробанку: українці «поклали» понад 900 російських сайтів за місяць – Мінцифра
Також хакери розмістили на 60 російських онлайн-ресурсах привітання з Днем Гідності і Свободи, інформує
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Спільнота українських хакерів, яких інакше називають ІТ-армією, продовжують атакувати онлайн-ресурси країни-агресорки Росії. Лише за листопад вони «поклали» 900 російських сайтів. Про це
Зокрема ІТ-армія провела серію DDoS-атак на російські воєнторги та магазини дронів і радіотехніки, щоб ускладнити мобілізованим росіянам придбання собі спорядження.
Також, керуючись логікою «менше покупок – менше податків в економіку РФ», у День шопінгу вони створили штучний попит на товари, що призвело до помилок у покупців на платформі.
Юлія Лавришин, ZN.ua