В грудні доходи Twitter від реклами впали на понад 70%

Витрати рекламодавців на просування в Twitter у грудні впали на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати на соцмережу після того, як її придбав Ілон Маск. Про це свідчать дані рекламної дослідницької компанії Standard Media Index, повідомляє Reuters.

В грудні доходи Twitter від реклами впали на понад 70%
Фото: shacknews.com

Зазначається, що Twitter намагається зупинити відтік рекламодавців. Він запровадив низку ініціатив, щоб повернути рекламодавців, пропонуючи деякі безплатні оголошення, скасовуючи заборону на політичну рекламу та дозволяючи компаніям краще контролювати розміщення своїх оголошень.

Згідно з даними Standard Media Index, витрати на рекламу в Twitter у листопаді впали на 55% порівняно з минулим роком, попри те, що ці місяці традиційно є часом більших витрат на рекламу, оскільки бренди рекламують свої продукти під час свят.

Згідно з оцінками іншої дослідницької компанії Pathmatics, більшість рекламодавців припинили витрачати кошти на рекламу в Twitter в листопаді, у тому ж місяці, коли Маск відновив призупинені облікові записи та випустив платну перевірку облікових записів, що призвело до того, що шахраї видавали себе за корпорації.

14 із 30 найкращих рекламодавців у Twitter припинили всю рекламу на платформі після того, як 27 жовтня Маск очолив компанію, згідно з оцінками Pathmatics.

Варто зазначити, що продажі реклами становлять близько 90% доходу Twitter.

Виручка Twitter у четвертому кварталі впала приблизно на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року через падіння реклами, повідомило видання The Information, посилаючись на подробиці, якими поділився топ-менеджер з реклами Twitter.





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