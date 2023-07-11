ШІ пише новини для вже понад 300 сайтів, але їхня якість сумнівна

Іноді ШІ просто вигадує новини, наприклад, про смерть живих людей.

Технологія штучного неупинно проникає у всі сфери нашого життя, не виключаючи й медіа. Так, нещодавно німецький таблоїд Bild заявив про те, що планує замінити низку редакційних вакансій штучним інтелектом. Зроблено це буде в рамках кампанії зі скорочення витрат на 100 мільйонів євро, інформує ZN.ua .

Часто ШІ просто вигадує новини © unsplash/fantasyflip

Загалом, на сьогодні відомо про щонайменше три сотні новинних сайтів, контент яких згенерований штучним інтелектом. Насправді їх значно більше, просто західні дослідники почали вивчати цей сегмент медіаринку лише в травні цього року і просто не встигають все фіксувати, пише у статті «Ставлення українців до штучного інтелекту на диво легковажне. Дарма» Юлія Самаєва.

Зазвичай подібні сайти мають загальні назви, наприклад iBusiness Day чи Daily Time Update, охоплюють вже більше десятка мов (зокрема, англійську, арабську, китайську, французьку, індонезійську, італійську, корейську, португальську і турецьку) та найрізноманітніші теми - політику, технології, розваги, подорожі тощо.

Один з них, наприклад, World-Today-News.com . На ньому, та й на інших, щоденно виходить велика кількість текстів з сумнівною, а часто і відверто вигаданою інформацією. Наразі це просто бізнес, суть якого у зароблянні грошей на рекламі. Тому якість – останнє, на що звертають увагу творці таких сайтів, їм достатньо будь-якого контенту, який генеруватиме трафік.

Завдяки штучному інтелекту така генерація контенту дається легко – кожен такий сайт може продукувати в середньому по 1200 новин на день. Для порівняння, у ZN.UA чи The New York Times, де контент пишуть люди, – це близько 150 - 170 новин.

Крім того, ШІ краще справляється з «підгонкою» текстів під алгоритми Google , щоб постійно опинятися на перших позиціях у результатах пошуку, а за потреби без вагань просто вигадує контент, який привертає увагу, наприклад, сповіщаючи про раптові смерті насправді живих відомих людей.

У рекламній політиці Google вказана заборона реклами на сайтах, які включають «вміст, створений програмним шляхом, не створюючи нічого оригінального та не додаючи достатньої цінності», втім, на практиці це не працює. За даними організації, яка моніторить «штучні» новинні ресурси, NewsGuard, більше 90% реклами на таких сайтах забезпечує саме Google Ads. Причому запити організації у компанії просто ігнорують.

Google визнає, що проблема існує, але поки не має для неї рішення, навіть відчутного прогресу у його пошуку.