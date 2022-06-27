З початку повномасштабного вторгнення Росії IT-армія атакувала понад 4200 ресурсів окупантів

За чотири місяці з початку повномасштабного вторгнення Росії до України IT-армія атакувала понад 4200 ворожих ресурсів. Вона розпочала свою роботу на третій день після початку агресії, об'єднавши понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.