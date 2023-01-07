Хакерська Cold River з РФ атакувала 3 ядерні дослідницькі лабораторії в США

Кіберзлам відбувся в період із серпня по вересень минулого року, коли Путін заявив, що Росія буде готова використати ядерну зброю для "захисту", інформує ZN.ua.

Хакерська Cold River з РФ атакувала 3 ядерні дослідницькі лабораторії в США
© unsplash/nahelabdlhadi

Хакери з російської групи Cold River атакували 3 лабораторії ядерних досліджень у США. Вони створювали фальшиві сторінки для входу в систему для кожної установи і надсилали електронні листи вченим, аби змусити розкрити свої паролі.


Оксана Коваль, ZN.ua





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