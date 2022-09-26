За два тижні IT-армія України атакувала 4000 ресурсів окупантів

Перестали працювати сайт ПВК «Вагнер» та «Госуслугі».

За два тижні IT-армія України атакувала 4000 ресурсів окупантів
IT-армія атакувала понад 4000 ресурсів окупантів
© unsplash/ikukevk

Українська IT-армія з 12 по 25 вересня атакувала понад чотири тисячі онлайн-ресурсів окупантів. Серед них, зокрема, сайт ПВК «Вагнер», яка збирає російських в'язнів для війни в нашій країні, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Українським фахівцям вдалося отримати доступ до всіх даних, що зберігалися на сайті. На кожного, хто вчиняє злочини в Україні, чекає покарання.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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