2022-09-26
За два тижні IT-армія України атакувала 4000 ресурсів окупантів
Перестали працювати сайт ПВК «Вагнер» та «Госуслугі».
IT-армія атакувала понад 4000 ресурсів окупантів© unsplash/ikukevk
Українська IT-армія з 12 по 25 вересня атакувала понад чотири тисячі онлайн-ресурсів окупантів. Серед них, зокрема, сайт ПВК «Вагнер», яка збирає російських в'язнів для війни в нашій країні,
Українським фахівцям вдалося отримати доступ до всіх даних, що зберігалися на сайті. На кожного, хто вчиняє злочини в Україні, чекає покарання.
Фаїна Вауліна, ZN.ua