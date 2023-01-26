Ломаченко закрив доступ до своєї сторінки в Instagram на території України

Український боксер вирішив приховати свою сторінку у соцмережі, інформує ZN.ua.

Ломаченко закрив доступ до своєї сторінки в Instagram на території України
Ломаченко приховав свій Instagram в Україні
© Boxingscene

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) приховав свою сторінку до Instagram на території України.

На обліковий запис боксера підписано понад 2,1 мільйона читачів, що є рекордом серед усіх українських спортсменів.

Наразі жителі України не мають доступу до сторінки Ломаченка. Обліковий запис з'являється лише при активації VPN, а також залишається доступним в інших країнах.

Нагадаємо, Василь Ломаченко раніше неодноразово публікував у Instagram пости, присвячені УПЦ МП, серед яких фото митрополита Лонгіна (Андрія Коваленка), який відзначився антиукраїнськими висловлюваннями та поширенням наративів російської пропаганди. Зокрема, у своїй проповіді Лонгін говорить про те, що "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви Господньої та проти українського народу".


Данило Слесь, ZN.ua





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