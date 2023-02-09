Російські хакери атакували сайт Мінкульту України

Російські хакери з так званої кіберармії здійснили DDoS-атаку на сайт Міністерства культури та інформаційної політики України. Як повідомило міністерство Telegram, сайт тимчасово недоступний.

У Мінкульті заявили про те, що наразі фахівці відбивають атаку, незабаром сайт відомства має запрацювати. Там також нагадали, що міністерство присутнє у соціальних мережах, де публікує останні новини та оновлення.