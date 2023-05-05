Активісти розпочали полювання на відеокамери окупантів
Буде створена карта російських камер спостереження.
Активісти почали збирати інформацію про усі відеокамери росіян в тимчасово окупованих містах. Про це
Йдеться про нову функцію чат-боту – карта відеокамер. Він дозволяє активістам, що діють на тимчасово окупованих територіях України, отримувати актуальну інформацію про розташування російських відеокамер по містах у режимі реального часу.
Ця функція не тільки сприяє їхній безпеці, кажуть активісти, але й забезпечує більш точну інформацію про те, де більше всього камер у місті, що, в свою чергу, допомагає забезпечити більш точну та ефективну діяльність.
«Але усі ми потребуємо твоєї допомоги, – звертаються до своїх земляків з окупованих територій активісти, – побачив камеру або знаєш, де вона є – повідом координатору через