Активісти розпочали полювання на відеокамери окупантів

Буде створена карта російських камер спостереження.

Активісти почали збирати інформацію про усі відеокамери росіян в тимчасово окупованих містах. Про це повідомив телеграм-канал руху “Жовта стрічка”, інформує ZN.ua.

Активісти розпочали полювання на відеокамери окупантів
© pixabay/free-photos

Йдеться про нову функцію чат-боту – карта відеокамер. Він дозволяє активістам, що діють на тимчасово окупованих територіях України, отримувати актуальну інформацію про розташування російських відеокамер по містах у режимі реального часу.

Ця функція не тільки сприяє їхній безпеці, кажуть активісти, але й забезпечує більш точну інформацію про те, де більше всього камер у місті, що, в свою чергу, допомагає забезпечити більш точну та ефективну діяльність.

«Але усі ми потребуємо твоєї допомоги, – звертаються до своїх земляків з окупованих територій активісти, – побачив камеру або знаєш, де вона є – повідом координатору через чат-бот "Разом".


Іван Шевчук, ZN.ua





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