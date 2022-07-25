2022-07-25
Міністерство закордонних справ РФ та воєнторги: українська IT-армія заблокувала 750 ресурсів окупантів
Українські спеціалісти також продовжують блокувати роботу пропагандистських ЗМІ, інформує
Українська IT-армія продовжує завдавати ударів по ресурсах окупантів© unsplash/comparefibre
Українська IT-армія з 11 по 24 липня заблокувала понад 750 російських онлайн-ресурсів. Серед них, зокрема, є ресурси міністерства закордонних справ країни-агресора,
Зазначається, що для захисту сайтів голова міністерства Сєргєй Лавров був змушений приховати їх.
Фаїна Вауліна, ZN.ua