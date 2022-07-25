Міністерство закордонних справ РФ та воєнторги: українська IT-армія заблокувала 750 ресурсів окупантів

Українські спеціалісти також продовжують блокувати роботу пропагандистських ЗМІ, інформує ZN.ua.

Міністерство закордонних справ РФ та воєнторги: українська IT-армія заблокувала 750 ресурсів окупантів
Українська IT-армія продовжує завдавати ударів по ресурсах окупантів
© unsplash/comparefibre

Українська IT-армія з 11 по 24 липня заблокувала понад 750 російських онлайн-ресурсів. Серед них, зокрема, є ресурси міністерства закордонних справ країни-агресора, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що для захисту сайтів голова міністерства Сєргєй Лавров був змушений приховати їх.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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