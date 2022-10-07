2022-10-07
IT-армія України зламала сайт ОДКБ та привітала Путіна з днем народження
Російському автократу побажали «комфортної» подорожі до Гааги, інформує
Хакери зламали сайт ОДКБ© unsplash/nahelabdlhadi
Українська IT-армія зламала сайт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) та розмістила на ньому «вітання» для президента Росії Владіміра Путіна, який 7 жовтня відзначає день народження.
На сайті ОДКБ з'явилося повідомлення: «На зв'язку IT-армія України. Хочемо привітати путіна з днем народження та побажати йому «комфортної» подорожі до Гааги».
Пізніше сайт перестав працювати.
Фаїна Вауліна, ZN.ua