IT-армія України зламала сайт ОДКБ та привітала Путіна з днем народження

Російському автократу побажали «комфортної» подорожі до Гааги, інформує ZN.ua.

IT-армія України зламала сайт ОДКБ та привітала Путіна з днем народження
Хакери зламали сайт ОДКБ
© unsplash/nahelabdlhadi

Українська IT-армія зламала сайт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) та розмістила на ньому «вітання» для президента Росії Владіміра Путіна, який 7 жовтня відзначає день народження.

На сайті ОДКБ з'явилося повідомлення: «На зв'язку IT-армія України. Хочемо привітати путіна з днем народження та побажати йому «комфортної» подорожі до Гааги».

Пізніше сайт перестав працювати.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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