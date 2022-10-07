IT-армія України зламала сайт ОДКБ та привітала Путіна з днем народження

Українська IT-армія зламала сайт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) та розмістила на ньому «вітання» для президента Росії Владіміра Путіна, який 7 жовтня відзначає день народження.

На сайті ОДКБ з'явилося повідомлення: «На зв'язку IT-армія України. Хочемо привітати путіна з днем народження та побажати йому «комфортної» подорожі до Гааги».

Пізніше сайт перестав працювати.