У Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС Росії

Соцмережа Ілона Маска знімає обмеження на твіти, пов’язані з Кремлем.

Twitter зняв обмеження на пов’язані з Кремлем облікові записи, пише The Telegraph. У соцмережі знов з’явились акаунти президента РФ Владіміра Путіна, МЗС Росії та низки пропагандистських ЗМІ, інформує ZN.ua.

У Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС Росії
© unsplash.com

«Тести кількох облікових записів показали, що результати пошуку, хронологія та інструменти рекомендацій Twitter показують користувачам обліковий запис Путіна, Міністерства закордонних справ країни та російського посольства у Великої Британії, на які були накладені обмеження, коли почалися військові дії», — пише видання.

У квітні минулого року, через кілька тижнів після того, як російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Twitter заявив, що «не поширюватиме та не рекомендуватиме державні облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройному міждержавному конфлікті», заявивши, що ця політика поширюється на облікові записи російського уряду.

Проте минулого тижня видання виявило, що російські державні облікові записи відображалися вгорі результатів пошуку та з’являлися в пропозиціях щодо інших облікових записів, які пропонувалось відстежувати.

Твіти російського уряду з’являлися в алгоритмічно керованій стрічці Twitter для новоствореного облікового запису, навіть якщо користувач не підписувався на них.

Колишній керівник Twitter підтвердив, що це означає відступ від торішніх заходів.

«Надзвичайно малоймовірно, що ці зміни відбулися б випадково, або без відома керівництва компанії», — пояснив він.

Соцмережі є ключовою частиною дезінформації Кремля. Акаунт посольства РФ у Великій Британії стверджував, що Збройні сили України стріляють по власних громадянах і що захисники України «заслуговують на смерть через повішення».

Минулого тижня стало відомо, що Twitter послабив обмеження на облікові записи державних медіа Росії та Китаю, такі як RT.com і Global Times, запроваджені у 2020 році.

Проведене дослідження вихідного коду Twitter показало, що його алгоритм знижує ранги публікацій, які розповідають про події в Україні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
«Податок на Google»: Держбюджет вже отримав 6,3 мільярда«Податок на Google»: Держбюджет вже отримав 6,3 мільярда
У Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон МаскУ Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон Маск
Заборона на TikTok: у Мінцифри прокоментували чуткиЗаборона на TikTok: у Мінцифри прокоментували чутки
За рік війни загальний дохід майданчика OLX впав на 15-20%За рік війни загальний дохід майданчика OLX впав на 15-20%
У Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС РосіїУ Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС Росії
Блок рекламы


Похожие новости
У Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон МаскУ Twitter логотип із пташкою змінився на собаку Doge: як це пояснює Ілон Маск
Twitter почне «відбирати» старі галочки верифікації з 1 квітняTwitter почне «відбирати» старі галочки верифікації з 1 квітня
Twitter заявив про впровадження політики «нульової толерантності» до постів про насильствоTwitter заявив про впровадження політики «нульової толерантності» до постів про насильство
Twitter дозволив рекламу канабісуTwitter дозволив рекламу канабісу
Вночі у Twitter стався збій, він повідомляв користувачам про перевищення ліміту повідомленьВночі у Twitter стався збій, він повідомляв користувачам про перевищення ліміту повідомлень
Meta вирішила розблокувати акаунти Трампа в Instagram та FacebookMeta вирішила розблокувати акаунти Трампа в Instagram та Facebook
Колишній співробітник Twitter розповів про порушення конфіденційності в компаніїКолишній співробітник Twitter розповів про порушення конфіденційності в компанії
В грудні доходи Twitter від реклами впали на понад 70%В грудні доходи Twitter від реклами впали на понад 70%
На Twitter подали до суду за несплату оренди офісівНа Twitter подали до суду за несплату оренди офісів
Після приходу Маска Twitter покинули 80% співробітників — CNBCПісля приходу Маска Twitter покинули 80% співробітників — CNBC
Последние новости
Подгружаем последние новости