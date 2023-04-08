У Twitter Маска повернулись акаунти Путіна та МЗС Росії

Соцмережа Ілона Маска знімає обмеження на твіти, пов’язані з Кремлем.

Twitter зняв обмеження на пов’язані з Кремлем облікові записи, пише The Telegraph. У соцмережі знов з’явились акаунти президента РФ Владіміра Путіна, МЗС Росії та низки пропагандистських ЗМІ, інформує ZN.ua .

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«Тести кількох облікових записів показали, що результати пошуку, хронологія та інструменти рекомендацій Twitter показують користувачам обліковий запис Путіна, Міністерства закордонних справ країни та російського посольства у Великої Британії, на які були накладені обмеження, коли почалися військові дії», — пише видання.

У квітні минулого року, через кілька тижнів після того, як російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Twitter заявив, що «не поширюватиме та не рекомендуватиме державні облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройному міждержавному конфлікті», заявивши, що ця політика поширюється на облікові записи російського уряду.

Проте минулого тижня видання виявило, що російські державні облікові записи відображалися вгорі результатів пошуку та з’являлися в пропозиціях щодо інших облікових записів, які пропонувалось відстежувати.

Твіти російського уряду з’являлися в алгоритмічно керованій стрічці Twitter для новоствореного облікового запису, навіть якщо користувач не підписувався на них.

Колишній керівник Twitter підтвердив, що це означає відступ від торішніх заходів.

«Надзвичайно малоймовірно, що ці зміни відбулися б випадково, або без відома керівництва компанії», — пояснив він.

Соцмережі є ключовою частиною дезінформації Кремля. Акаунт посольства РФ у Великій Британії стверджував, що Збройні сили України стріляють по власних громадянах і що захисники України «заслуговують на смерть через повішення».

Минулого тижня стало відомо, що Twitter послабив обмеження на облікові записи державних медіа Росії та Китаю, такі як RT.com і Global Times, запроваджені у 2020 році.