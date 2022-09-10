2022-09-10
Міноборони РФ обмежило коментарі в своїх соцмережах після вигнання окупантів із Балаклії
Одна з користувачів зауважила, що "адмін чудесно підчищає коментарі". У наступних публікаціях коментарі вже було відключено, інформує
У РФ вирішили закрити коментарі для передплатників у соцмережах МО© oppps.ru
Міноборони РФ закрило для своїх підписників можливість коментувати під постами відомства у соцмережах "ВКонтакте" та "Однокласники" після хвилі іронічних коментарів на тлі вигнання окупантів із Балаклії. На ситуацію
Одна з користувачів зауважила, що "адмін чудесно підчищає коментарі". У наступних публікаціях коментарі вже було відключено”, – зазначається у повідомленні.
Оксана Коваль, ZN.ua