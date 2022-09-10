Міноборони РФ обмежило коментарі в своїх соцмережах після вигнання окупантів із Балаклії

Міноборони РФ закрило для своїх підписників можливість коментувати під постами відомства у соцмережах "ВКонтакте" та "Однокласники" після хвилі іронічних коментарів на тлі вигнання окупантів із Балаклії. На ситуацію звернув увагу російський телеграм-канал "Можем объяснить", який раніше інформував про рецидивістів, яких відправляли в Україну для участі у війні.

Одна з користувачів зауважила, що "адмін чудесно підчищає коментарі". У наступних публікаціях коментарі вже було відключено”, – зазначається у повідомленні.