Twitter скоротив 80% співробітників після придбання компанії Маском – CNBC
Маск зіткнувся з негативною реакцією за його відволікання, розпалювання політичних суперечок своєю стратегією в Twitter і за продаж своїх акцій Tesla на мільярди доларів, щоб профінансувати поглинання Twitter, інформує
Кількість штатних співробітників Twitter скоротилася приблизно до 1300 активних працюючих, у тому числі йдеться про менш ніж 550 штатних інженерів. Близько 75 із 1300 співробітників компанії перебувають у відпустці, включаючи близько 40 інженерів. Про це повідомляє