Twitter скоротив 80% співробітників після придбання компанії Маском – CNBC

Маск зіткнувся з негативною реакцією за його відволікання, розпалювання політичних суперечок своєю стратегією в Twitter і за продаж своїх акцій Tesla на мільярди доларів, щоб профінансувати поглинання Twitter, інформує ZN.ua.

Twitter скоротив 80% співробітників після придбання компанії Маском – CNBC
© mashable.com

Кількість штатних співробітників Twitter скоротилася приблизно до 1300 активних працюючих, у тому числі йдеться про менш ніж 550 штатних інженерів. Близько 75 із 1300 співробітників компанії перебувають у відпустці, включаючи близько 40 інженерів. Про це повідомляє CNBC після ознайомлення з внутрішніми записами компанії. За даними каналу, Ілон Маск скоротив персонал значніше, ніж багато хто очікував, або приблизно на 80%, згідно з внутрішніми записами та даними від двох співробітників, які спілкувалися з журналістами.


Оксана Коваль, ZN.ua





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Twitter скоротив 80% співробітників після придбання компанії Маском – CNBCTwitter скоротив 80% співробітників після придбання компанії Маском – CNBC
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