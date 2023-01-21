Twitter скоротив 80% співробітників після придбання компанії Маском – CNBC

Кількість штатних співробітників Twitter скоротилася приблизно до 1300 активних працюючих, у тому числі йдеться про менш ніж 550 штатних інженерів. Близько 75 із 1300 співробітників компанії перебувають у відпустці, включаючи близько 40 інженерів. Про це повідомляє CNBC після ознайомлення з внутрішніми записами компанії. За даними каналу, Ілон Маск скоротив персонал значніше, ніж багато хто очікував, або приблизно на 80%, згідно з внутрішніми записами та даними від двох співробітників, які спілкувалися з журналістами.