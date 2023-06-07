Скорочення продовжуються: Spotify звільнить близько 200 співробітників

Шведська Spotify Technology планує скоротити близько 2% персоналу, або близько 200 осіб, повідомляє CNBC.

Скорочення продовжуються: Spotify звільнить близько 200 співробітників

Компанія активно розвиває підрозділ подкастів останні три роки. За цей період Spotify витратила 493 млн євро на покупки активів у цій сфері та стала спонсором таких популярних провідних подкастів як Меган Маркл та Джо Роган.

З початку 2023 року капіталізація Spotify зросла на 92%, до $28,9 млрд, тоді як фондовий індекс S&P 500 додав за цей час 11,5%.





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