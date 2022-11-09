Meta звільнила 11 тисяч співробітників

Це приблизно 13% персоналу компанії.

Meta звільнила 11 тисяч співробітників
Meta звільнила 13% своїх співробітників
© unsplash/asyfaul

Компанія Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, звільнила 11 тисяч співробітників або 13% свого штату. Про це розповів засновник компанії Марк Цукерберг у пості, опублікованому у блозі.

«Сьогодні я хочу поділитися деякими із найскладніших змін, які ми робили за всю історію Meta. Я вирішив скоротити чисельність нашої команди приблизно на 13% і звільнити більше ніж 11 тисяч наших талановитих співробітників», — сказав Цукерберг у листі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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