Meta звільнила 11 тисяч співробітників

Компанія Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, звільнила 11 тисяч співробітників або 13% свого штату. Про це розповів засновник компанії Марк Цукерберг у пості, опублікованому у блозі .

«Сьогодні я хочу поділитися деякими із найскладніших змін, які ми робили за всю історію Meta. Я вирішив скоротити чисельність нашої команди приблизно на 13% і звільнити більше ніж 11 тисяч наших талановитих співробітників», — сказав Цукерберг у листі.