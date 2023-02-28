2023-02-28
Meta працює над власними чат-ботами зі штучним інтелектом
Такі боти можуть з'явитися у Facebook та WhatsApp.
Meta працює над розвитком штучного інтелекту© unsplash/asyfaul
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг
Для роботи над ШІ було ухвалено рішення об'єднати всі підрозділи, які працюють над ним, в одну команду. Цукерберг додав, що в короткостроковій перспективі команда, яка працює над проєктом, буде зосереджена «на створенні творчих та виразних інструментів», а в довгостроковій – «створенні персонажів зі штучним інтелектом, які допомагатимуть людям у різний спосіб».
Фаїна Вауліна, ZN.ua