Meta працює над власними чат-ботами зі штучним інтелектом

Такі боти можуть з'явитися у Facebook та WhatsApp.

Meta працює над власними чат-ботами зі штучним інтелектом
Meta працює над розвитком штучного інтелекту
© unsplash/asyfaul

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що компанія працює над створенням чат-ботів під управлінням штучного інтелекту, які можуть з'явитися в месенджерах Facebook і WhatsApp. За словами Цукерберга, розробка штучного інтелекту ведеться не лише в цій галузі, надалі «генеративний ШІ буде впроваджений у всі продукти».

Для роботи над ШІ було ухвалено рішення об'єднати всі підрозділи, які працюють над ним, в одну команду. Цукерберг додав, що в короткостроковій перспективі команда, яка працює над проєктом, буде зосереджена «на створенні творчих та виразних інструментів», а в довгостроковій – «створенні персонажів зі штучним інтелектом, які допомагатимуть людям у різний спосіб».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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