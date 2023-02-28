Meta працює над власними чат-ботами зі штучним інтелектом

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив , що компанія працює над створенням чат-ботів під управлінням штучного інтелекту, які можуть з'явитися в месенджерах Facebook і WhatsApp. За словами Цукерберга, розробка штучного інтелекту ведеться не лише в цій галузі, надалі «генеративний ШІ буде впроваджений у всі продукти».

Для роботи над ШІ було ухвалено рішення об'єднати всі підрозділи, які працюють над ним, в одну команду. Цукерберг додав, що в короткостроковій перспективі команда, яка працює над проєктом, буде зосереджена «на створенні творчих та виразних інструментів», а в довгостроковій – «створенні персонажів зі штучним інтелектом, які допомагатимуть людям у різний спосіб».