2023-05-03
Meta Цукерберга планує випуск облігацій на $7 мільярдів
Материнська компанія Facebook — Meta Platforms — планує залучити $7 млрд в рамках другого випуску облігацій. Про це
Фото: bloomberg
Що відомо
Зазначається, що материнська компанія Facebook планує використовувати ці кошти для фінансування капітальних витрат, викупу звичайних акцій, а також для придбань або інвестицій.
Meta, яка не відразу відповіла на запит Reuters про коментарі, минулого року залучила $10 мільярдів у своєму першому випуску корпоративних облігацій.
У середу компанія перевершила очікування щодо прибутку і виручки за перший квартал, а її акції зросли на 13% минулого тижня, додає