Meta Цукерберга планує випуск облігацій на $7 мільярдів

Материнська компанія Facebook — Meta Platforms — планує залучити $7 млрд в рамках другого випуску облігацій. Про цепише Bloomberg.

Meta Цукерберга планує випуск облігацій на $7 мільярдів
Фото: bloomberg

Що відомо

Зазначається, що материнська компанія Facebook планує використовувати ці кошти для фінансування капітальних витрат, викупу звичайних акцій, а також для придбань або інвестицій.

Meta, яка не відразу відповіла на запит Reuters про коментарі, минулого року залучила $10 мільярдів у своєму першому випуску корпоративних облігацій.

У середу компанія перевершила очікування щодо прибутку і виручки за перший квартал, а її акції зросли на 13% минулого тижня, додає Reuters.





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