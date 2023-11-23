Одна з найбільших угод в техногалузі: Broadcom купує VMware за $69 мільярдів

Виробник чіпів Broadcom планує купити лідера хмарних обчислень VMware за $69 млрд. Цю угоду називають однією з найбільших в технологічній галузі, пише Reuters.

Broadcom отримав всі необхідні дозволи для укладання цієї угоди, зокрема й погодження Китаю. Регулятор Піднебесної зазначив, що купівля хмарного сервісу не обмежуватиме покупців чіпів, оскільки VMWare надає послуги у хмарі.

VMware є однією з найбільших й найважливіших компаній в індустрії хмарних обчислень. Послугами компанії користуються великі корпорації для управління приватними та загальнодоступними хмарними мережами, а також центрами обробки даних.

На тлі інформації про угоду, акції Broadcom впали більш ніж на 1%, а VMware — майже на 5%.

Угоди Broadcom

Broadcom у 2018 році намагався придбати активи виробника чіпів Qualcomm , але угоду заблокував тодішній президент США Дональд Трамп.

У 2018 році Broadcom придбала виробника корпоративного програмного забезпечення CA Technologies, а в 2019 році — компанію Symantec Corp, що спеціалізується на забезпеченні корпоративної безпеки.

У вересні Broadcom прозвітувала про зростання виручки за підсумками кварталу.