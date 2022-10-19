Amazon інвестує $5 мільярдів у хмарну інфраструктуру в Таїланді

Найбільший у світі інтернет-рітейлер Amazon.com Inc планує вкласти понад $5 млрд у будівництво дата-центрів та іншої інфраструктури в Таїланді для розширення доступу до своїх хмарних сервісів. Про це йдеться у повідомленні Amazon Web Services (AWS).

Amazon інвестує $5 мільярдів у хмарну інфраструктуру в Таїланді
Фото: bbc.com

Що відомо

Компанія розроблятиме інфраструктуру в Таїланді, щоб дозволити користувачам запускати програми та обслуговувати клієнтів зі своїх дата-центрів, розташованих у країні. Інвестиції заплановані на строк більш ніж на 15 років.

У тому числі компанія збудує три так звані «зони доступності», в яких елементи хмарної інфраструктури будуть розташовані на достатній відстані один від одного, щоб запобігти ризику масштабних перебоїв. Компанія вже має 87 подібних зон по всьому світу.

Інфраструктура в Таїланді «дозволить організаціям спільно з AWS розробляти такі технології, як штучний інтелект та машинне навчання, аналіз даних та інтернет речей», сказав віцепрезидент AWS з інфраструктурних сервісів Прасад Калянараман.

AWS є найбільшим постачальником хмарних послуг у США. Серед клієнтів AWS у Таїланді знаходяться фондова біржа Таїланду, конгломерат Siam Cement Group та рітейлер CP ALL.

Акції Amazon під час попередніх торгів у вівторок дорожчають на 2,4%.





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