Капіталізація Meta впала нижче за $400 мільярдів вперше з січня 2019 року

Капіталізація американської Meta Platforms Inc вперше з 7 січня 2019 року впала нижче за відмітку $400 млрд, свідчать дані Dow Jones Market Data.

Капіталізація Meta впала нижче за $400 мільярдів вперше з січня 2019 року
Фото: itc.ua

Максимуму $1,078 трлн ринкова вартість компанії досягала 7 вересня 2021 року. З того часу вона впала майже на 65%, зазначає MarketWatch.

Минулого тижня ціна акцій власника соцмережі Facebook знизилася на 13,5%, завершивши «у мінусі» кожну із п'яти сесій. У результаті котирування опустилися до мінімального рівня з 16 березня 2020 року.

Meta займає десяте місце у списку компаній США із найбільшою капіталізацією. Минулого тижня вона поступилася дев'ятою позицією Visa Inc.

За підсумками торгів у п'ятницю ринкова вартість Meta становила $393,2 млрд, при цьому Exxon Mobil, що знаходиться на одинадцятому місці, має капіталізацію $388,5 млрд, а Visa — $399,9 млрд.





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