Meta згортає підтримку NFT у Facebook та Instagram

Компанія Meta, в яку входить Facebook та Instagram, оголосила про припинення підтримки NFT на своїх платформах. Про рішення корпорації повідомив голова комерційного та фінансового сервісів Стефан Касріел в Twitter.

Meta згортає підтримку NFT у Facebook та Instagram
Фото: fintechinsider.com.ua

За його словами, це дозволить зосередитися на інших способах підтримки митців, людей та бізнесу.

Meta переспрямує інвестиції з NFT на розвиток власного цифрового гаманця Meta Pay, а також функції, які допоможуть заробляти творцям на платформах — функція чайових під назвою «gifts» та монетизація в Reels.

Вже найближчими тижнями Meta зупинить карбування та продаж NFT в Instagram, а також усуне можливість ділитися NFT в Instagram і Facebook.





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