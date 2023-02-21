У Facebook та Instagam можуть з'явитися платні галочки верифікації

Раніше така функція з'явилася у Twitter.

У Facebook та Instagam можуть з'явитися платні галочки верифікації
Meta додасть платні галочки верифікації
© unsplash/solomin_d

Компанія Meta почала тестувати платну верифікацію у Facebook та Instagram. Її вартість становитиме 11,99 долара на місяць за веб-версію та 14,99 долара – за мобільну, повідомляє The Verge з посиланням на заяву глави компанії Марка Цукерберга.

За його словами, підписка Meta Verified дозволить користувачам отримати «синю галочку» верифікації, пріоритетну підтримку, покращить видимість на платформі тощо. Цього тижня функція з'явиться в Австралії та Новій Зеландії, а "незабаром" буде доступна і в інших країнах світу.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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