2023-02-21
У Facebook та Instagam можуть з'явитися платні галочки верифікації
Раніше така функція з'явилася у Twitter.
Meta додасть платні галочки верифікації© unsplash/solomin_d
Компанія Meta почала тестувати платну верифікацію у Facebook та Instagram. Її вартість становитиме 11,99 долара на місяць за веб-версію та 14,99 долара – за мобільну, повідомляє
За його словами, підписка Meta Verified дозволить користувачам отримати «синю галочку» верифікації, пріоритетну підтримку, покращить видимість на платформі тощо. Цього тижня функція з'явиться в Австралії та Новій Зеландії, а "незабаром" буде доступна і в інших країнах світу.
Фаїна Вауліна, ZN.ua