Meta вирішила розблокувати акаунти Трампа в Instagram та Facebook

Облікові записи відновлять протягом кількох тижнів.

Meta вирішила розблокувати акаунти Трампа в Instagram та Facebook
Акаунти Трампа в Instagram та Facebook відновлять
© NASA HQ PHOTO

Компанія Meta ухвалила рішення розблокувати акаунти екс-президента США Дональда Трампа у соціальних мережах Instagram та Facebook. У заяві компанії йдеться, що їх буде відновлено «протягом кількох тижнів».

Разом з тим компанія має намір вжити заходів, які дозволять запобігти повторним порушенням правил соцмереж. Якщо це повториться, нове блокування облікових записів триватиме не менше місяця. Максимальний термін бана у такому випадку може досягти двох років.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Хакери зламали майже 35 тисяч акаунтів PayPalХакери зламали майже 35 тисяч акаунтів PayPal
Після приходу Маска Twitter покинули 80% співробітників — CNBCПісля приходу Маска Twitter покинули 80% співробітників — CNBC
На Twitter подали до суду за несплату оренди офісівНа Twitter подали до суду за несплату оренди офісів
TikTok має дотримуватися нових правил ЄС або зіткнеться із забороною – комісар ЄСTikTok має дотримуватися нових правил ЄС або зіткнеться із забороною – комісар ЄС
Meta не блокуватиме контент про полк «Азов» – ФедоровMeta не блокуватиме контент про полк «Азов» – Федоров
Блок рекламы


Похожие новости
Ломаченко закрив доступ до своєї сторінки в Instagram на території УкраїниЛомаченко закрив доступ до своєї сторінки в Instagram на території України
Meta не блокуватиме контент про полк «Азов» – ФедоровMeta не блокуватиме контент про полк «Азов» – Федоров
Meta може дозволити публікувати у Facebook та Instagram фото з жіночими соскамиMeta може дозволити публікувати у Facebook та Instagram фото з жіночими сосками
Twitter без пояснень заблокував акаунти кількох журналістівTwitter без пояснень заблокував акаунти кількох журналістів
Ірландія оштрафували Meta (Facebook) на 265 мільйонів євро за витік персональних данихІрландія оштрафували Meta (Facebook) на 265 мільйонів євро за витік персональних даних
Роналду встановив новий рекорд підписників у InstagramРоналду встановив новий рекорд підписників у Instagram
Ілон Маск розблокував Дональда Трампа у TwitterІлон Маск розблокував Дональда Трампа у Twitter
Meta звільнила 11 тисяч співробітниківMeta звільнила 11 тисяч співробітників
Цукерберг доручив вже в середу розпочати масові звільнення в Meta – WSJЦукерберг доручив вже в середу розпочати масові звільнення в Meta – WSJ
Meta планує звільнення "багатьох тисяч" співробітників – WSJMeta планує звільнення "багатьох тисяч" співробітників – WSJ
Последние новости
Подгружаем последние новости