Meta вирішила розблокувати акаунти Трампа в Instagram та Facebook

Компанія Meta ухвалила рішення розблокувати акаунти екс-президента США Дональда Трампа у соціальних мережах Instagram та Facebook. У заяві компанії йдеться, що їх буде відновлено «протягом кількох тижнів».

Разом з тим компанія має намір вжити заходів, які дозволять запобігти повторним порушенням правил соцмереж. Якщо це повториться, нове блокування облікових записів триватиме не менше місяця. Максимальний термін бана у такому випадку може досягти двох років.