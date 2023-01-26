2023-01-26
Meta вирішила розблокувати акаунти Трампа в Instagram та Facebook
Облікові записи відновлять протягом кількох тижнів.
Компанія Meta ухвалила рішення розблокувати акаунти екс-президента США Дональда Трампа у соціальних мережах Instagram та Facebook. У
Разом з тим компанія має намір вжити заходів, які дозволять запобігти повторним порушенням правил соцмереж. Якщо це повториться, нове блокування облікових записів триватиме не менше місяця. Максимальний термін бана у такому випадку може досягти двох років.
Фаїна Вауліна, ZN.ua