В мережі перевірили «фрагмент» подкасту Трампа-молодшого про Україну

У мережі активно ширили нібито "фрагмент" з подкасту сина американського лідера Дональда Трампа-молодшого, в якому той наче як говорить про Україну, зокрема про підтримку. Проте після перевірки виявилося, що цей фрагмент не існує взагалі.

На це звернув увагу блогер Віталій Ванца, чоловік української зірки кіно Ірми Вітовської-Ванци, інформує Апостроф.

"Зараз бачу понесли «фрагмент» подкасту синка Трампа (і я також), де він начебто каже, що Штати мали обрати росію за союзників, а не Україну. Бо росія стронг, а Україна вік енд смол", - згадує він.

Зізнається, що спочатку теж повівся, але потім пішов перевіряти.

"Саме в цьому випуску (219 епізод) такого фрагмента немає. Він ніде такого не каже. Згадує Україну, але в контексті того, що DOGE має бабки контролювати. Все, - пише Ванца та доходить висновку: - Тож не виключено, що згенерували за допомогою ШІ. І це є елементом психологічної операції відомого кого перед візитом Зеленського в Штати".

Пізніше прессекретар Трампа-молодшого Енді Сурабіан також спростував цю тезу, назвавши фрагмент "фальшивим аудіо, згенерованим ШІ".


Любов Боровик, Апостроф





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