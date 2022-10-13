Український міністр та Ілон Маск обмінялись люб'язностями в соцмережі

Федоров розповів про важливість системи супутникового Інтернету Starlink, інформує ZN.ua.

Сервіси SpaceX Starlink допомогли відновити енергетичну та комунікаційну інфраструктуру в критично важливих районах України. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У своєму мікроблозі у Twitter він написав, що понад сотня крилатих ракет атакували енергетичну та комунікаційну інфраструктуру України.

«Однак за допомогою Starlink ми швидко відновили зв’язок у критичних районах», — написав він.

Засновник компанії «SpaceX», яка надала термінали Starlink, Ілон Маск у відповідь на це повідомлення міністра написав, що дуже радий підтримати Україну.

You’re most welcome. Glad to support Ukraine.

— Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022


Микита Ткаченко, ZN.ua





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