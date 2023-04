Маск заявив, що ЗМІ мають твітити не більше 10 разів на день, хоча сам публікує у рази більше

Бізнесмен скаржиться, що медіа публікують у соцмережі усі свої історії.

Ілон Маск, який восени минулого року купив Twitter , заявив про те, що організації новин повинні публікувати не більше 10 твітів на день. Про це він розповів, обговорюючи рішення забрати "синю галочку верифікації" у The New York Times, повідомляє Business Insider , інформує ZN.ua .

Маск вважає, що ЗМІ мають публікувати не більше 10 твітів на день © Getty Images

Такер Кларксон з каналу Fox News запитав Маска про твіт, у якому він описав стрічку Times як «твітер-еквівалент діареї». За словами бізнесмена, він сказав так тому, що The Times «твітить кожну статтю, навіть нудну, навіть ту, яка не потрапила до газети».

«Якби ви підписалися на The New York Times у Twitter , вас би засипали сотнями твітів на день, і вся ваша стрічка була б заповнена The New York Times. Що є насправді важливими новинами дня? Випустіть близько 10 або близько того - якусь кількість, з якою можна впоратися», - заявив Маск.

За даними трекера соціальних мереж Socialblade, за останні два тижні газета публікувала в середньому 110 повідомлень на день. Але за вихідні вона зробила лише 92 твіти. Для порівняння, Маск за цей період опублікував 102. Його пости включали, зокрема, повідомлення про Twitter та SpaceX.

Минулого місяця Маск обігнав Барака Обаму, його акаунт став найпопулярнішим у Twitter .

Згідно з звітом Platformer за березень, обліковий запис Маска є одним з 35 «VIP-персон», чиї твіти таємно вважаються пріоритетними для Twitter . Серед інших – зірка НБА Леброн Джеймс, консервативний коментатор Бен Шапіро та американський політик член палати представників Александрія Окасіо-Кортес.

8 квітня ЗМІ звернули увагу на те, що у Twitter повернулися акаунти президента РФ Владіміра Путіна, МЗС Росії та низки пропагандистських ЗМІ.