У соцмережі Х з'являться два види преміум-підписки – Маск

Низку своїх маркетингових прийомів в управлінні соцмережею мільярдер пояснює боротьбою з ботами.

Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, запровадить два види преміальної підписки, повідомив власник платформи Ілон Маск.

У соцмережі Х з'являться два види преміум-підписки – Маск
© EPA-EFE/SHAWN THEW

«Перший – дешевше: з усіма функціями, але з рекламою; інший – дорожчий, вже без реклами», – написав мільярдер на своїй сторінці у X.

Оголошення про запуск нових тарифів відбулося після того, як компанія почала стягувати по одному долару на рік з нових користувачів у Новій Зеландії та на Філіппінах за доступ до платформи, зазначає ВВС. Вони можуть відмовлятися від платного доступу, однак у такому разі їхній функціонал обмежується до «режиму читання» чужих публікацій.

Раніше Маск підкреслював, що його рішення щодо позбавлення від ботів і фейкових акаунтів у соціальній мережі передбачає стягнення плати за послугу.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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