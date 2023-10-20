У соцмережі Х з'являться два види преміум-підписки – Маск
Низку своїх маркетингових прийомів в управлінні соцмережею мільярдер пояснює боротьбою з ботами.
Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, запровадить два види преміальної підписки,
«Перший – дешевше: з усіма функціями, але з рекламою; інший – дорожчий, вже без реклами», – написав мільярдер на своїй сторінці у X.
Оголошення про запуск нових тарифів відбулося після того, як компанія почала стягувати по одному долару на рік з нових користувачів у Новій Зеландії та на Філіппінах за доступ до платформи, зазначає
Раніше Маск підкреслював, що його рішення щодо позбавлення від ботів і фейкових акаунтів у соціальній мережі передбачає стягнення плати за послугу.