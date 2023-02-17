У 2022 році російські хакери атакували Україну на 250% частіше – Google

Компанія Google заявила про те, що Україна була практично під «постійною цифровою атакою» російських хакерів, які спонсорували держава, після початку повномасштабного вторгнення Росії. Там зазначили, що порівняно з 2020 роком кількість атак збільшилась на 250%, повідомляє Bloomberg.

Компанія використовує 2020 для порівняння, оскільки перед початком вторгнення кількість атак постійно зростала. Основними цілями були Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та Національне агенство з питань державної служби.