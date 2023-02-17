У 2022 році російські хакери атакували Україну на 250% частіше – Google

Зокрема атаки були націлені на Міністерство оборони.

У 2022 році російські хакери атакували Україну на 250% частіше – Google
Російські хакери збільшили кількість атак на Україну в 2,5 рази
© unsplash/comparefibre

Компанія Google заявила про те, що Україна була практично під «постійною цифровою атакою» російських хакерів, які спонсорували держава, після початку повномасштабного вторгнення Росії. Там зазначили, що порівняно з 2020 роком кількість атак збільшилась на 250%, повідомляє Bloomberg.

Компанія використовує 2020 для порівняння, оскільки перед початком вторгнення кількість атак постійно зростала. Основними цілями були Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та Національне агенство з питань державної служби.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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