Google заплатив Apple $20 млрд, щоб стати стандартним пошуковиком у Safari

Alphabet заплатила Apple $20 млрд у 2022 році за те, щоб Google став пошуковою системою за замовчуванням у браузері Safari, пише Bloomberg.

Google заплатив Apple $20 млрд, щоб стати стандартним пошуковиком у Safari

Про це стало відомо з документів, які оприлюднили у зв'язку з антимонопольним позовом Мінюсту США проти Google, у якому стверджується, що Alphabet незаконно монополізувала ринок онлайн-пошуку та пов?язаної з ним реклами.

Компанія сподівалась приховати суму. Восени минулого року на суді керівники Apple заявили, що Google заплатила мільярди, не вказавши цифру.

Примітно, що платежі Apple від Google у 2020 році становили 17,5% операційного прибутку виробника iPhone.





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