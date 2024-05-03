2024-05-03
Google заплатив Apple $20 млрд, щоб стати стандартним пошуковиком у Safari
Alphabet заплатила Apple $20 млрд у 2022 році за те, щоб Google став пошуковою системою за замовчуванням у браузері Safari,
Про це стало відомо з документів, які оприлюднили у зв'язку з антимонопольним позовом Мінюсту США проти Google, у якому стверджується, що Alphabet незаконно монополізувала ринок онлайн-пошуку та пов?язаної з ним реклами.
Компанія сподівалась приховати суму. Восени минулого року на суді керівники Apple заявили, що Google заплатила мільярди, не вказавши цифру.
Примітно, що платежі Apple від Google у 2020 році становили 17,5% операційного прибутку виробника iPhone.