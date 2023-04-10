Google помилково відіслала деяким користувачам Google Pay від $10 до $1000

Деякі користувачі повідомили, що компанія Google випадково переказала на їхні рахунки від $10 до $1000. Гроші були перераховані через збій у внутрішній програмі винагороди Google . При цьому, тих, хто встиг їх витратити, не переслідуватимуть. Про це повідомляє Ars Technica.

Фото: vctr.media

Скриншоти демонструють, що користувачі Google Pay отримали різні суми за те, що у повідомленні називається «пробна перевірка досвіду Google Pay Remittance (dogfooding the Google Pay Remittance experience)».

Dogfooding — технічний термін для внутрішнього бета-тестування попереднього випуску програмного забезпечення.

Подібне повідомлення могло бути надіслано лише співробітникам Google та/або деяким партнерам з тестування. Однак через баг звичайні користувачі отримали кілька таких повідомлень, з виплатами від $10 до $1000.

Після чого здивовані користувачі отримали електронний лист від команди Google Pay з описом помилки, яка призвела до зарахування готівки на їх рахунок.