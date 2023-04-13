ChatGPT почне виплачувати користувачам до 20 000 доларів за пошук помилок

Користувачі ChatGPT можуть отримати від 200 до 20 000 доларів за те, що вони виявлять вразливість у системах штучного інтелекту. Компанія OpenAI, що займається розробкою нейромережі, виплатить грошові компенсації найуважнішим користувачам.

ChatGPT почне виплачувати користувачам до 20 000 доларів: за що можна отримати винагороду

Користувачам запропонували уважно переглянути певні функції чат-бота та структуру того, як системи компанії обмінюються даними зі сторонніми сервісами, та повідомити про помилки, якщо вони будуть. Таким чином просто потрібно побути тестувальником і пошукати баги. Мабуть, знайти помилки буде не так просто.

В OpenAI зазначили, що розмір винагороди залежить від серйозності помилок, про які повідомляють користувачі.

Проект програми з винагород створений у партнерстві з краудсорсинговою платформою Bugcrowd. На сьогоднішній день це одна з найбільших світових онлайн-компаній зі збирання помилок та розкриття вразливостей в інтернет-мережі.

ChatGPT почне виплачувати користувачам до 20 000 доларів: за що можна отримати винагороду

Розробники перерахували низку загроз, виявлення яких не винагороджується. Це проблеми, пов'язані зі змістом підказок та відповідей моделі, які не надають додаткового безпосередньо перевіреного впливу на кібербезпеку.

Роботодавці у всьому світі зараз активно наймають співробітників, які вміють поводитися зі штучним інтелектом. Такі навички на сьогоднішній день можуть стати в нагоді рекрутерам, ком'юніті-менеджерам, SEO-фахівцям, директорам з маркетингу та project-менеджерам.

Крім того, штучний інтелект у найближчому майбутньому може замінити до 300 мільйонів фахівців, що вплине на ринок праці та світову економіку.

Раніше повідомлялося, які професії можуть зникнути через штучний інтелект ChatGPT.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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