Північнокорейські хакери викрали криптовалюту на суму 100 мільйонів доларів

Північнокорейські хакерські групи викрали приблизно 100 мільйонів доларів під час кібератаки на одну з компаній, що займається продажем криптовалюти. Про це повідомило федеральне бюро розслідувань США .

Американські слідчі повідомляють, що зловмисники з групи Lazarus і APT38 у червні минулого року здійснили атаку на компанію Harmony's Horizon Bridge, що спеціалізується на блокчейні в США .

Як відомо, Horizon є програмним забезпеченням, яке дозволяє крипто-токенам переміщатися між різними блокчейнами. За даними аналітиків компанії Chainalysis, у ході 13 атак на ці міжмережеві мости у 2022 році було вкрадено криптоактивів на суму близько 2 мільярдів доларів.