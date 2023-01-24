Північнокорейські хакери викрали криптовалюту на суму 100 мільйонів доларів

Зловмисники знайшли слабкі сторони в системах кіберзахисту

Північнокорейські хакери викрали криптовалюту на суму 100 мільйонів доларів
© unsplash/unarchive

Північнокорейські хакерські групи викрали приблизно 100 мільйонів доларів під час кібератаки на одну з компаній, що займається продажем криптовалюти. Про це повідомило федеральне бюро розслідувань США.

Американські слідчі повідомляють, що зловмисники з групи Lazarus і APT38 у червні минулого року здійснили атаку на компанію Harmony's Horizon Bridge, що спеціалізується на блокчейні в США.

Як відомо, Horizon є програмним забезпеченням, яке дозволяє крипто-токенам переміщатися між різними блокчейнами. За даними аналітиків компанії Chainalysis, у ході 13 атак на ці міжмережеві мости у 2022 році було вкрадено криптоактивів на суму близько 2 мільярдів доларів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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