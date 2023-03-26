Twitter почне «відбирати» старі галочки верифікації з 1 квітня

Соціальна мережа Twitter заявила про те, що 1 квітня почне проводити ревізію та припиняти дію «синіх галочок верифікації», отриманих до покупки компанії Ілоном Маском. Як йдеться у повідомленні компанії, щоб зберегти галочку користувачі можуть оформити платну передплату Twitter Blue.

Про те, що компанія видалить старі галочки верифікації, Маск написав ще в грудні. До того, як бізнесмен купив соцмережу, сині галочки видавали безкоштовно, вони відзначали верифіковані облікові записи фізичних та юридичних осіб.