Вночі у Twitter стався збій, він повідомляв користувачам про перевищення ліміту повідомлень

Соцмережа не працювала близько 90 хвилин.

Вночі у Twitter стався збій, він повідомляв користувачам про перевищення ліміту повідомлень
У Twitter стався масштабний збій
© unsplash.com

У ніч на 9 лютого у соціальній мережі Twitter стався масштабний збій. Користувачі не могли публікувати пости протягом приблизно 90 хвилин. Вони отримували повідомлення "Ви перевищили денний ліміт на публікацію твітів", повідомляє CNBC.

Зазначається, що відправити твіт не можна було з мобільного додатка. З'являлося повідомлення: «Твіт не надіслано», а потім: «Ми шкодуємо, що не змогли надіслати ваш твіт. Хочете повторити спробу чи зберегти цей твіт у чернетках?» Користувачі також не могли надсилати або читати особисті повідомлення.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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