«Податок на Google»: Держбюджет вже отримав 6,3 мільярда

За підсумками 2022 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету понад 6,3 млрд грн «податку на Google », який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет. Про це повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«За результатами поданих за четвертий квартал 2022 року спрощених декларацій з податку на додану вартість платниками податку задекларовано майже $52,1 млн або 1,9 млрд грн, що більше на $12,1 млн або 0,4 млрд грн ніж у третьому кварталі 2022 року», — написав він.

Гетманцев уточнив, що ця сума сплачена до державного бюджету у 2023 році.

Раніше Гетманцев повідомляв, що за підсумками перших трьох кварталів 2022 року міжнародні компанії перерахували до держбюджету 4,3 млрд грн «податку на Google ». Таким чином, за увесь рік від цього податку надійшло 6,32 млрд грн.

Хто сплатив найбільше

Гетманцев уточнив, що у четвертому кварталі минулого року найбільші суми податку до сплати задекларували сервіси Google , Apple , Valve, PlayStation, Netflix та Etsy.

Станом на початок 2023 року на обліку знаходилося 86 осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України та подають звіти.

«У лютому-березні 2023 року такі компанії, як Uber і Bolt стали платниками цього податку», — додав Гетманцев.

За словами першого заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка, інтернет-платформа «для дорослих» OnlyFans за останній квартал 2022 року задекларувала «податок на Google » $303,1 тис. У порівнянні з третім кварталом 2022 року — це більше на $16 тис.

«І це при тому, що у нас досі криміналізована порнографія. І цю дурість треба виправляти», — прокоментував Железняк в Telegram.